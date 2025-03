Donnapop.it - Francesca Manzini e la tragica malattia che l’ha portata quasi alla morte: ecco cosa ha avuto

Leggi su Donnapop.it

, nota per la sua simpatia e la sua energia travolgente, ha conquistato il cuore del pubblico televisivo, ma dietro la sua brillante carriera si nasconde una storia fatta di sofferenza e difficoltà. L’attrice ha infatti vissuto anni di battaglie contro i disturbi alimentari, un capitolo doloroso della sua vita che ha deciso di raccontare nella sua autobiografia, Stay Manza.In un’intervista al settimanale Gente,ha rivelato come la sua lotta contro l’anoressia l’abbiasull’orlo della, un’esperienza chesegnata profondamente e che, con il tempo, le ha insegnato la forza di reagire.Gli anni difficili di: cheha?La strada verso la guarigione diè cominciata con una grande sofferenza durante l’adolescenza, quando la separazione dei suoi genitori scatenò in lei un forte vuoto emotivo.