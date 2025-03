Metropolitanmagazine.it - Francesca Manzini e il rapporto con i genitori: “Per mio padre sono stata un fallimento”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

ha parlato delcon i: l’imitatrice è la seconda delle due figlie avute dalla coppia composta da Maurizioe la moglie Gabriella Dominici., chiLa 34enne sarà tra gli ospiti del primo appuntamento settimanale de La Volta Buona, in onda oggi a partire dalle 14 su Raiuno. Il nome di Maurizioè noto tra i tifosi della Lazio, poichè ildell’imitatrice è stato per anni il team manager della squadra biancazzurra. Nato nel 1940, è stato legato alla madre della comica, Gabriella Dominici: dal matrimonioarrivate Lilli nel 1976, seguita daquattordici anni dopo. Iattualmente separati, vivrebbero entrambi a Roma: “I mieimi hanno insegnato il male.Per non sentire cose che una bambina non dovrebbe sentire, mi rinchiudevo in camera, che era piena di videocassette di mia sorella, e facevo le mie imitazioni.