Francesca Manzini, dopo un amore tossico, chi è il nuovo fidanzato Matteo: "È il tutto perfetto"

Nella vita dic’è un, come la stessa ha confermato nel corso di un intervento in un salotto televisivo.Oggi la showgirl sarà ospite de La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo in onda dalle 14 su Raiuno. Nella scorsa stagione televisiva, sempre nello studio del programma con al timone la conduttrice partenopea, laannunciava di aver intrapreso una storia d’con un, al quale in principio era legata da un lungo rapporto d’amicizia. Il sentimento da parte dell’uomo cambiava nel corso di una serata quando i due si trovavano al Ghetto Ebraico di Roma, luogo nel quale è scattato il primo bacio. “Io gli dicevo ‘guarda che luna, che belle emozioni’ e lui mi ha detto che c’era anche quest’altra emozione e mi ha baciata“., chi è ilSul compagno di vita nel salotto televisivo ha aggiunto: “Adesso c’è molta delicatezza.