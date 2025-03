Gamerbrain.net - Fragpunk: Codici da riscattare di Marzo 2025

In, il frenetico hero shooter 5v5, ottenere vantaggi esclusivi è più semplice grazie airiscattabili. Questiconsentono di ottenere ricompense come valuta in-game, pacchetti di adesivi e altri bonus esclusivi. Approfittare di questi omaggi è il modo perfetto per potenziare la propria esperienza di gioco senza spese aggiuntive.ComePercorrettamente un codice in, segui questi passaggi:Avvia il Gioco: Entra ine accedi alla schermata principale.Accedi al Menu: Premi il tasto Escape per aprire il menu di gioco.Trova l’Opzione di Riscatto: Seleziona l’opzione “Redemption” dal menu.Inserisci il Codice: Copia il codice attivo e incollalo nella casella di testo dedicata.Conferma e Raccogli: Conferma il codice e accedi alla tua posta in-game per raccogliere le ricompense.