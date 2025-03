Anteprima24.it - FOTO/I lavori infiniti di Lungosabato Matarazzo: quando le opere pubbliche non finiscono mai

Tempo di lettura: < 1 minutoNonmai. Idi ricostruzione dell’argine delprocedono da anni con esasperante lentezza,riprendono dopo lunghi periodi di stop.Ancora una volta, dopo il nostro ennesimo articolo, lenecessarie a completare la strada che corre accanto al muraglione e la annessa pista ciclabile sono state riavviate, ma, ci dicono i residenti nella zona, vanno avanti a singhiozzo con una cadenza di un giorno si e quattro no.Ora i residenti ci dicono che c’è ancora, nonostante appelli e reclamo, un buco nella strada dell’ ampiezza di un metro circa, peraltro nemmeno segnalato in qualche modo. I residenti ci dicono che più volte qualcuno ha rischiato di finirci dentro, ma la Provvidenza finora ha scongiurato il peggio, non si capisce però fino asi possa andare avanti in questo modo.