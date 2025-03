Quotidiano.net - Forza Italia verso il congresso del Ppe: Metsola e Tajani si confrontano su ReArm

Ancona, 10 marzo 2025 –serra le fila in vista deldel Partito popolare europeo e da Ancona, rilancia la necessità di approvare il piano ReaArm Europe, il pacchetto da 800 miliardi di Euro per le spese militari: “Un piano per la sicurezza delle persone e non per il riarmo”, secondo Antonio. Il ministro degli Esteri ha ribadito di non aver mai considerato l'invio di truppe in Ucraina e che questo potrà avvenire solo in seguito a una decisione dell'Onu che coinvolga anche la Russia. Nel corso dell'evento, dal titolo ‘Le Radici cristiane e il futuro dell'Europa’, è intervenuta con un videomessaggio la presidente del parlamento europeo Roberta, per sottolineare la centralità dell'Europa nelle trattative di pace in Ucraina.: “Pace e libertà, valori fondamentali per l’Unione” “Investiamo nella difesa per mobilitare risorse per la sicurezza e per rafre la collaborazione con la Nato", ha detto la presidente