Quotidiano.net - Forza Italia cauta sull'accordo con Starlink: priorità alla sicurezza dei dati nazionali

"Serve sempre prudenza nelle scelte politiche e in questo caso si tratta di questioni che attengonodeie quindi occorre valutare bene costi e benefici con assoluta serenità". Il portavoce di FI Raffaele Nevi, risponde così ad Affarni.it,domanda se l'debba firmare rapidamente l'con, la società che gestisce i satelliti Usa di Musk. Ci sono alternative a? E i tempi? "Valuteranno i tecnici e i responsabili che si occupano di questi servizi. Ma non deve essere assolutamente una scelta basata'emotività della politica e cioè non legata all'amicizia con Musk", risponde. Il vicepremier Salvini, che ha una passione per Musk, spinge e dice che firmerebbe 'subito', gli viene fatto norare, "Conosciamo bene la posizione di Salvini - ribatte il vicecapogruppo di FICamera - ma occorre valutare bene e al meglio tutti gli aspetti della vicenda.