Sport.quotidiano.net - Fortitudo, soliti alti e bassi. Non basta super Gabriel. Ad Avellino arriva un ko

79BOLOGNA 73 BASKET: Mussini 15, Jurkatamm 13, Lewis 24, Earlington 14, Bortolin 10; Sabatino, Maglietti 3, Verazzo, Nikolic, Codeluppi ne, Perfigli ne. All. Crotti.FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 8, Panni 2, Aradori 2, Mian 13, Freeman 8;27, Bolpin 2, Cusin 8, Battistini 3, Menalo ne. All. Caja. Arbitri: Barbiero, D’Amato, Lupelli. Note: parziali 16-22, 36-31, 59-46. Tiri da due:18/42;18/39. Tiri da tre: 7/24; 9/24. Tiri liberi: 22/25; 10/12. Rimbalzi: 41; 36. Lacade adnell’ultimo turno prima della sosta per la Final Four di Coppa Italia. Partita da ottovolante, trae prestazioni frutto soprattuto più dell’estemporaneità che del gioco corale. Al Pala Del Mauro si è vista unapositiva nel primo quarto, poi il buio.