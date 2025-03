Iltempo.it - Forte calo dei prezzi di benzina e diesel alla pompa: a quanto arrivano le medie

Mentre sono in aumento le quotazioni petrolifere, sono invece indei carburantiself service sotto quota 1,8 euro/litro in media nazionale per la prima volta dal 12 gennaio. Gasolio a 1,7 euro/litro. Standoconsueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP e Q8 hanno ridotto di un centesimo al litro iconsigliati die gasolio. Queste sono ledeipraticati comunicati dai gestori all'Osservatoriodel ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dStaffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,795 euro/litro (-10 millesimi, compagnie 1,800, pompe bianche 1,785),self service a 1,701 euro/litro (-10, compagnie 1,706, pompe bianche 1,690).