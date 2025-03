Ilrestodelcarlino.it - Forlì, allarme degli infermieri. “Disagi per l’assistenza: auto troppo vecchie, ormai non sono sicure”

, 9 marzo 2025 –, spesso ferme in officina, con centinaia di migliaia di chilometri all’attivo e in numero insufficiente per garantire il servizio. È la denuncia di Nursind Romagna, il sindacato(nello specifico, il caso riguarda l’ambito di): da tempo la sigla sollecita un intervento per rinnovare il parco mezzi deldomiciliare. “Attualmente, tra, Forlimpopoli e le vallate,oltre 40 le vetture in dotazione al personalestico, ma 10 di questeobsolete. Alcuni veicoli risalgono a oltre vent’anni fa e superano i 200mila chilometri”. Il segretario forlivese, l’infermiere Massimo Perini, racconta la propria esperienza: “Quando nel 1995 lavoravo neldomiciliare avevamo la prima serie di Fiat Panda.