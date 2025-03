Ilfattoquotidiano.it - Food for Profit, flash mob al Parlamento Ue per lo stop ai sussidi agli allevamenti intensivi: “Soldi pubblici a un sistema tossico”

A un anno di distanza dafor, il documentario che ha svelato i legami tra politica, lobby e, Giulia Innocenzi torna alEuropeo, insieme al movimento Eumans di Marco Cappato, con unmob per chiedere loai.“Un anno fa abbiamo mostratofornel cuore del potere politico europeo, svelando i legami tra le istituzioni e l’industria zootecnica. Oggi siamo tornati per dire che non ci fermeremo. Guardando indietro, proviamo emozione per tutto quello che abbiamo raggiunto: record al botteghino, vittorie politiche, la chiusura di un allevamento grazie alle nostre inchieste. Ma il nostro lavoro non è finito. Continueremo a investigare e denunciare finché l’Europa non smetterà di finanziare conquesto”, ha detto Giulia Innocenzi, regista diForinsieme a Pablo D’Ambrosi.