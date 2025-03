Dayitalianews.com - Follia a Napoli: coppia non accetta orientamento sessuale della figlia e la sequestra: arrestati

I due coniugi, incensurati, sono in manette per sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia.Nonno l’e la chiudono in casa, senza lasciarle la possibilità di avere contatti con l’esterno. Questa brutta storia arriva da Ercolano (in provincia di) dove i carabinieri hanno arrestato unadi genitori per sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia.La vittima, 19 anni, ha raccontato episodi di violenza, percosse e minacce dei genitori che volevano che interrompesse la sua relazione con una ragazza di 20 anni. L’ultimo episodio ieri sera, 9 marzo, quando la sua partner ha deciso di contattare il 112 e chiedere aiuto. La giovaneaveva trovato ospitalità da un’amica dopo che i genitori19enne avevano minacciato di dare fuoco all’abitazionecompagna di 20 anni, se le due non si fossero lasciate.