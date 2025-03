Movieplayer.it - FolleMente-mania al box office italiano, il film di Paolo Genovese è primo per il terzo weekend

Non si ferma il successo del nuovodiche supera i 12 milioni di euro in tre settimane, risate, romanticismo e un mucchio di star sono il segreto del successo del. Ancoraal box, il successo diè travolgente. La nuova commedia diconserva la prima posizione per ilconsecutivo con 2,2 milioni di euro di incasso che portano ila superare i 12 milioni.supera gli incassi del suo Immaturi - Il viaggio (11,8 milioni) con la divertente pellicola che racconta l'evoluzione di una coppia e delle numerose personalità che l'accompagnano nel suo cammino, come potete scoprire nella nostra recensione die le regole del successo Connon la spunta il debutto di Mickey 17, .