Florence Korea Film Fest, la società coreana sul grande schermo

Firenze, 10 marzo 2025 - Un viaggio tra contrasti e intimità. E' un mondo imperfetto, segnato da fratture politiche, sociali e di genere, quello raccontato dal, che taglia il traguardo della ventitreesima edizione in una stagione critica per la Corea del Sud, attraversata recentemente da proteste di piazza e tentativi di golpe istituzionali. La rassegna in programma dal 20 al 29 marzo al Cinema La Compagnia e in streaming su MyMovies continua a raccontare lacontemporanea con tanti ospiti di eccezione, sezioni speciali e un ricco cartellone di settantaselezionati dai direttori artistici Riccardo Gelli e Chang Eun-young. Il primo special guest è Lee Jong-pil, che aprirà ilival con l'action movie "Escape"; ma è solo l'aperitivo, perché due corpose retrospettive sono dedicate al divo Hwang Jung-min, eletto miglior attore del 2024 ai Blue DragonAwards e protagonista di oltre cinquantatrae serie tv, e il re del noir Na Hong-jin, regista di tre instant cult come "The Chaser" (2008), "The Yellow Sea" (2010) e "The Wailing" (2016): gli artisti saranno protagonisti di due delle tre masterclass - la terza è riservata agli amanti del fumetto e dei webtoon - in programma.