Oasport.it - Flora Tabanelli si gioca la Coppa del Mondo di freestyle: i convocati dell’Italia per Tignes

Leggi su Oasport.it

Appuntamento con la storia per, che si presenta acon l’obiettivo di vincere la classifica generale delladel2024-2025 dipark&pipe. La diciassettenne emiliana, già certa di imporsi nella graduatoria di specialità riservata al big air, può ambire infatti anche alla Sfera di Cristallo assoluta in vista delle ultime due gare stagionali del circuito maggiore.La località francese ospiterà nei prossimi giorni (da martedì 11 a venerdì 14 marzo) un big air ed uno slopestyle, sia al femminile che al maschile, che saranno decisivi per l’assegnazione delle Coppe deldeve difendere un vantaggio di 100 punti sulla cinese Ailing Gu (che dovrebbe però essere assente per infortunio), 110 sulla transalpina Tess Ledeux e 158 sulla svizzera Mathilde Gremaud nella classifica combinata tra le tre specialità del park&pipe.