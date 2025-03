Sport.quotidiano.net - Flick è sicuro: “Raphinha merita la candidatura per il Pallone d'oro"

Barcellona, 10 marzo 2025 – Domani il Barcellona scenderà in campo contro il Benfica per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Nella gara di andata, giocata lo scorso mercoledì al Da Luz, i blaugrana hanno avuto la meglio nonostante l'inferiorità numerica maturata al 22' per il fallo di Cubarsi su Pavlidis, grazie soprattutto a. Il numero 11, infatti, ha segnato il gol decisivo del match con una rasoiata che si è infilata nell'angolino basso e ha regalato ala possibilità di partire in vantaggio nel match di ritorno. Domani basterà un semplice pareggio al Barcellona per passare il turno e qualificarsi ai quarti di finale. Nella conferenza stampa prepartita, che si è svolta oggi, il tecnico tedesco ha voluto parlare proprio del suo numero 11, che quest'anno sta giocando una stagione formidabile.