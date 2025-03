Fiumicino l’aeroporto Leonardo Da Vinci miglior scalo d’Europa 2024

Leggi su Ilfaroonline.it

, 10 marzo 2025 –intercontinentaleDadiè stato premiato comeper l’ottavo anno consecutivo. Un riconoscimento di grande prestigio, ottenuto nella categoria degli hub con oltre 40 milioni di passeggeri, tra 119 aeroporti europei partecipanti. Losi è distinto per l’elevata qualità dei servizi offerti ai viaggiatori, confermandosi un punto di riferimento a livello internazionale.“Un riconoscimento meritato che conferma l’eccellenza del nostro aeroporto e l’impegno costante nella qualità dei servizi offerti da Aeroporti di Roma,rappresenta non solo un’infrastruttura strategica per il traffico aereo internazionale, ma anche un modello di innovazione, efficienza e accoglienza per milioni di passeggeri.