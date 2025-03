Quifinanza.it - Fiumicino è il miglior aeroporto in Europa per servizi e soddisfazione dei passeggeri

Leggi su Quifinanza.it

Romasi conferma per l’ottavo anno consecutivo ild’nella categoria degli hub con oltre 40 milioni diannui. Il riconoscimento arriva direttamente dall’Airport service quality (Asq), il sondaggio globale promosso da Airports council international (Aci) World in collaborazione con Amadeus, che ha premiato la qualità deiofferti ai viaggiatori. Con un punteggio record di 4,61 su 5, mai raggiunto prima da uno scalo europeo, il “Leonardo da Vinci” dinon solo svetta in testa alla classifica europea, ma si distingue anche a livello mondiale insieme all’di Singapore.Accanto a, anche il “Giovan Battista Pastine” di Ciampino si fa notare: è stato eletto “Best Airport in Europe” nella categoria dei terminal che gestiscono tra i 2 e i 5 milioni diannui.