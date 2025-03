Fiumicino beccato a sfondare il vetro di un’auto al centro commerciale

Leggi su Ilfaroonline.it

, 10 marzo 2025 – I carabinieri della Stazione Carabinieri dihanno condotto un mirato servizio di polizia, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori commessi nei centri commerciali “Wow” e “Da Vinci”, specialmente quelli che riguardano le tantissime macchine parcheggiate da locali e turisti che affollano i numerosi negozi, veicoli spesso presi di mira da alcuni ladri nelle ultime settimane. Il servizio ha permesso di individuare e arrestare in flagranza un uomo classe 1997, che, avvalendosi di alcuni arnesi poi rinvenutigli addosso, veniva colto nell’atto di infrangere ildivettura in sosta sulla pubblica via. Lo stesso veniva quindi raggiunto prontamente dai militari appostati.Fortunatamente, la merce è stata recuperata e riconsegnata alla legittima proprietaria, che ha inteso presentare denuncia-querela per i quanto patito.