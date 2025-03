Fiumicino, allarme ordigni bellici nell’area del nuovo porto commerciale

Leggi su Ilfaroonline.it

, 10 marzo 2025 – “Presunti” nello specchio d’acqua davanti alcanale: sono tre i ritrovamenti farti dalla Capitaneria di-Roma, all’interno dell’area dove si stanno svolgendo i lavori del-darsena pescherecci. I presuntisono interrati e, per accertare l’effettiva natura del ritrovamento, è stata emessa un’ordinanza per prevenire ed evitare “situazioni di eventuale pericolo a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità in genere”.L’ordinanza: i divietiCon l’ordinanza della Capitaneria difino all’avvenuta eliminazione della situazione di pericolo conferma le seguenti interdizioni: “navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diche ad uso professionale, praticare la balneazione, effettuare attività di immersione con qualunque tecnica, svolgere attività di pesca di qualunque natura”.