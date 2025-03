Lanazione.it - Firenze, una nuova panchina rossa contro la violenza sulle donne

Leggi su Lanazione.it

, 10 marzo 2025 – AFabio, Tommaso e Paolo Signorini, Soci del punto vendita Conad Superstore di, in collaborazione con il Comune die Progetto Vanessa, si sono fatti promotori del progetto “Panchine Rosse” per sensibilizzare sul tema della lotta e della prevenzione di ogni forma didi genere. L’iniziativa è stata lanciata da Conad Nord Ovest nel novembre 2021 ed ha raggiunto lo straordinario risultato di oltre 350 panchine rosse donate e installate nelle regioni di competenza. Laoggi è un simbolo universalmente riconosciuto e associato al tema delladi genere, in segno di sensibilizzazione e sostegno tangibileun fenomeno ancora troppo radicato nella nostra società. Alaè stata inaugurata sabato 8 marzo presso il Parco di Via del Pesciolino, alla presenza della sindaca del Comune diSara Funaro, il Presidente di Quartiere 5Filippo Ferraro, Progetto Vanessa con Monica Di Salvatore ed il Coro del comprensorio Scuola Gandi di