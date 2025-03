Lanazione.it - Firenze, tris di spaccate nella notte. Sale la rabbia dei commercianti: ‘Non ne possiamo più’

, 10 marzo 2025 – Trein una. La banda del tombino ha colpito alla pasticceria Ranieri in via Torcicoda (è la terza volta in tre mesi), alla Rosticceria in via Masaccio e alla pasticceria Dolce Morso in via Lanza dove sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. In due, con il volto coperto, dopo aver infranto la vetrata con un tombino hanno rovistato tra i cassetti, gli scaffali e messo a soqquadro il locale, sono scappati con la cassa. "Ci hanno lasciato 15mila euro di danni" raccontano i titolari. Che aggiungono: "Saremo costretti a mettere il bandone, non si può lavorare in queste condizioni".