Firenze: ruba vestiti per oltre 500 euro ma viene placcato dal vigilantes e arrestato

, 10 marzo 2025 –, li indossa e strappa l'antitaccheggio. Un 61enne ha provato a farla franca, ma per fortuna è stato beccato dal vigilante e poidai carabinieri. Il fattaccio è accaduto in un negozio di abbigliamento in via Por San Maria, a due passi dal Ponte Vecchio. L'uomo è indagato per furto aggravato. Il tribunale diha convalidato l'arresto e disposto la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. A dare l'allarme al 112 è stato l'addetto alla sicurezza, che aveva bloccato il 61enne dopo averlo sorpreso mentre portava via 20 capi di abbigliamento del valore commerciale di500. Per provare a fuggire senza problemi, il ladro ha indossato una giacca in denim e un paio di pantaloni appenati e ha strappato la placca antitaccheggio a ben 10 capi di abbigliamento, che tra l’altro così facendo sono stati danneggiati e, dunque, risultano non più vendibili.