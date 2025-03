Lanazione.it - Firenze, Romano Prodi tiene una lezione sul presente e futuro dell’Europa

Leggi su Lanazione.it

, 10 marzo 2025 – Per parlare disarà amercoledì 12 marzo (alle ore 16, al Polo Scienze sociali Novoli). Prosegue l’iniziativa Una sola Italia? La sfida dell’autonomia promossa dall’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea. A promuovere l’incontro, di straordinaria attualità, è l’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’età contemporanea, nell’ambito del progetto Una sola Italia? La sfida dell’autonomia, un ciclo di confronti che vogliono “aprire una riflessione sul contesto di crisi generale della democrazia”. L’iniziativa vedràmercoledì 12 marzo per tenere appunto una lectio su. “Non ci si può chiudere in confini solo nazionali, bisogna porsi il tema urgente della democrazia europea: il suo stato di salute e le prospettive - mette in evidenza Vannino Chiti, presidente dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea - Le democrazie nazionali senza questo orizzonte si impoveriscono e non sono in grado di affrontare le sfide del mondo globale”.