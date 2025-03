Lanazione.it - Firenze, il 15 e 16 marzo torna Il Gusto Toscano

, 102025 - Un weekend all’insegna del buon vino, prelibatezze, degustazioni e prodotti artigianali Made in Tuscany. E' Il, chenella versione primaverile il 15 e 16a Officina Creativa by Artex al Conventino Fuori le Mura (in via Giano della Bella 20) a. Oltre 30 produttori tra vignaioli, mastri distillatori e artigiani agroalimentari animeranno le due giornate con tante proposte d’eccezione. Il programma prevede degustazioni e master class tenute da esperti e sommelier d'eccezione, come Leonardo Romanelli che terrà tre masterclass presentando i vini e i produttori protagonisti di questa edizione, Barbara Babi Tedde avvicinerà al vino con il suo mini corso e Paolo Bini delizierà i palati con vini dolci e distillati abbinati a golosità dei nostri espositori, per arrivare a varie degustazioni di mieli e prodotti naturali.