Lanazione.it - Firenze, aumentano i prezzi di case e box auto: gli effetti di tramvia e turismo

, 10 marzo 2025 – In Toscana nonsolo idelle. Secondo l'ufficio studi Tecnocasa, nel primo semestre 2024 sono salite anche le quotazioni di box e posti, soprattutto in corrispondenza di lavori per la viabilità o rifacimento marciapiedi con restrizione degli spazi disponibili per parcheggiare. A, per esempio, dove sono in corso i lavori della, sia i box che i postihanno registrato un incremento di prezzo attorno al 3,3%. Aumenti esponenziali sul costo dei box si segnalano in Toscana a Livorno, con oltre il +11%, e ad Arezzo, con il +8,3%. Allo stesso modo, si sta assistendo ad un incremento deidelle abitazioni, in particolare nel capoluogo toscano. Dovedelle abitazioni Sempre secondo le analisi dell’ufficio studi gruppo Tecnocasa, nella prima parte del 2024 i valori immobiliari della città disono aumentati del 3,2%.