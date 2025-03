Lanazione.it - Firenze, al via il festival sul cinema coreano

, 10 marzo 2025 – Dal miglior attore in Corea del Sud Hwang Jung-min, premiato con il Blue Dragon Film Award for Best Actor in patria nel 2024, al regista re del noir Na Hong-jin, dall’astro nascente alla regia Chun Sun-young al compositore di colonne sonore e autore cult Mowg fino all’action movie proposto da Lee Jong-pil. Sono i super ospiti della 23a edizione del Florence Korea Film Fest adal 20 al 29 marzo con un programma che attraversa i generi più iconici dellatografia sudcoreana e ci immerge nella profonda società contemporanea della Corea del Sud con 70 film in programma, molti dei quali in prima italiana. La rassegna si terrà alLa Compagnia e online su MyMovies. La manifestazione è ideata e diretta da Riccardo Gelli dell’associazione Taegukgi insieme alla co-direttrice Chang Eun-young, organizzata con il supporto di Fondazione Sistema Toscana, Regione Toscana, Città Metropolitana di, Comune di, KOFIC - Korean Film Council e Ambasciata della Repubblica della Corea; Istituto culturalein Italia e KOFA - Korean Film Archive e il patrocinio di Camera di Commercio, Publiacqua e il supporto del Consorzio Vino Chianti Classico.