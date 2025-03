Udine20.it - Fioretto ASU: le “Giovanissime” sono campionesse d’Italia

Dopo l’ottimo risultato delle spadiste dell’Associazione Sportiva Udinese – ASU, vicenazionali under 12 nelle scorse settimane (Matilde Pizzi, Vittoria Perugini, Sofia Urizio, Zoe Sabbadini), arriva il grande successo delfemminile con la squadra under 12 composta da Allegra Parussatti, Elena Peres, Penelope Stoppani e Beatrice Guo Yu che si è laureata campioneal Grand Prix Kinder Joy of Moving a squadre, che si è tenuto a Baronissi (Salerno).Negli ultimi tre anni si tratta del terzo oro per ilbianconero: nel 2023 i “Giovanissimi”diventati Campionia squadre; lo scorso anno, medaglia d’oro individuale per Tiziano Sartogo; ed ecco che ad aprire questo 2025 primo gradino del podio anche per le “”. «Per questo continuo crescendo di risultati non possiamo che ringraziare tutto lo staff di ASU, a partire dai tecnici – ha spiegato il presidente Alessandro Nutta -.