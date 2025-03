Sport.quotidiano.net - Fiorentina, le pagelle dopo Napoli. Fagioli in netta crescita, momento difficile per Dodo

Firenze, 10 marzo 2025 – Leviola. De Gea 6 - Pronti via e ipnotizza Raspadori. Non impeccabile sulla sventola di McTominay nell’1-0. Bravissimo però ancora su Raspadori allungando il piede. Nega il raddoppio a Spinazzola con un miracolo. Glaciale su Simeone. Comuzzo 5 - Raspadori è cliente scomodissimo perché non da punti di riferimento e il soldato va in difficoltà soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo riesce anche a proporsi in avanti per alimentare l’azione, ma è sempre un pomeriggio di sofferenza. Dal 73’ Moreno 5,5 - Senza grandi acuti. Marí 5 - Non è un pomeriggio da ricordare e non solo perché Lukaku vince quasi tutti i duelli. Si addormenta nell’occasione del vantaggio azzurro quando De Gea respinge corto e si fa bruciare dall’attaccante belga.