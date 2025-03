Lanazione.it - Fink e Boni, ecco i libri “Patrilineare - Una storia di fantasmi” e “Mi chiamo Oleg sono sopravvissuto ad Auschwitz”

Arezzo, 10 marzo 2025 – Domenica 16 marzo alle ore 18 presso la Libreria Spazio Officina in via Francesco Mochi, 7 a Montevarchi, saranno presentati i- Unadi” (edito da Lindau) e “Miad” (edito da Newton Compton). All'evento saranno presenti i rispettivi autori Enricoe Filippo, in un dialogo sulla memoria che sarà introdotto dalla speaker radiofonica Giulia Forzoni con gli interventiri di Arlo Bigazzi. La memoria storica, intrecciata da ricordi personali e familiari, mai come adesso deve essere una cosa viva: questi due volumi raccontano storie di vita ancora oggi molto attuali. Il libro di Filippo, scrittore, giornalista e studioso dicontemporanea, è dedicato aMandi?, che aveva undici anni quando l'Armata Rossa entra adper liberare gli ultimi sopravvissuti fra cui lui stesso.