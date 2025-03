Iodonna.it - Finita nel dimenticatoio per 140 anni, la regina l'ha rispolverata per un banchetto. Un gioiello unico che racconta una storia di viaggi, amore e regalità

Leggi su Iodonna.it

Ci sono oggetti che attraversano il tempo in silenzio, nascosti dietro teche di vetro o riposti in archivi dimenticati, in attesa che qualcuno li riporti alla luce. La moda e il lusso, soprattutto nel mondo delle famiglie reali, sono ciclici: pezzi storici tornano a splendere quando meno ce lo aspettiamo. È successo anche questa volta, con unche sembrava condannato all’oblio: la tiara d’oro dellaCarolina Amalia. Dopo oltre 140, Mary di Danimarca ha scelto di indossarla in occasione di una cena di gala in Finlandia, sorprendendo esperti e appassionati di gioielli reali con un accessorio che non si vedeva in pubblico da generazioni. Ma perché questa tiara è così speciale? Mary di Danimarca e Kate Middleton, stili a confronto guarda le foto Ladella tiara: da Carolina Amalia a Mary di DanimarcaCreata intorno al 1820, la tiara è un esempio raro di eleganza neoclassica, ben diversa dalle sontuose corone di diamanti più comuni nelle collezioni reali.