Davidemaggio.it - Finché la Barca Va di Piero Chiambretti ‘salpa’ su Rai3

Leggi su Davidemaggio.it

Sono 25 gli appuntamenti previsti dilaVa, il nuovo programma condotto daal via stasera, lunedì 10 marzo 2025, nel preserale di. Ambientato in una vera e propria, che naviga sul fiume Tevere nel cuore di Roma, il programma parte da un profondo spunto di riflessione. Attraverso i suoi ospiti, il conduttore vuole infatti capire dove sta andando la società odierna e in quali acque sta navigando.Nel corso dei venti minuti di ciascuna puntata, in onda dalle 20:15 circa,inviterà a salire a bordo personaggi del giornalismo, della cultura, della politica, dello sport, del costume e dello spettacolo. Le chiacchierate che si creeranno di volta in volta saranno dunque un’opportunità per confrontarsi e dialogare su temi di stretta attualità. Con l’intento di dimostrare che, in fondo, siamo tutti sulla stessae che, in quanto tale, è necessario remare anche all’interno di acque agitate.