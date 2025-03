Secoloditalia.it - Finanziere sfrattato a Roma: altre 50 famiglie di poliziotti a rischio. De Priamo (FdI): serve una legge per tutelarli

Leggi su Secoloditalia.it

Un drammatico risveglio questa mattina a Collina delle muse, zona residenziale nel quadrante nord della Capitale. Nonostante unaproroga abbia bloccato gli sfratti che pendevano sulle forze dell’ordine e le loroche vivono negli alloggi di edilizia popolare e una deliberazione dell’assemblea capitolina che toglie il diritto di superficie alla società Boccea immobiliare, questa mattina è avvenuto lo sfratto.Anche la celere:uncon tutta la famigliaUn’operazione che è avvenuta con un notevole dispiegamento di mezzi di polizia, reparto mobile – e non auto civetta come solitamente accade – e la municipale è stato eseguito lo sfratto di une della sua famiglia. Momenti di panico e un malore per l’uomo. “Sono entrati alle sette di mattina” ha detto un inquilino sul posto, “come fosse un criminale”.