Movieplayer.it - Final Destination: Bloodlines, tutto quello che sappiamo sul film

Leggi su Movieplayer.it

Il sesto capitolo della saga horror sta per tornare in sala, ripartendo da una certezza: ritroveremo il William Bludworth del compianto Tony Todd. Al cinema? A maggio. Diciamo la verità, ne avevamo perso le tracce. Era il 2011 quando al cinema arrivò il quinto capitolo di una saga horror ideata nel 2000 da James Wong su soggetto di Jeffrey Reddick. Cinquein undici anni, accolti più o meno bene dal pubblico e dalla critica. Nonostante il successo del quinto(il secondo miglior incasso del franchise), abbiamo dovuto aspettare ben quattordici anni per rivedere al cinema. Ora ci siamo, segnate in rosso la data sul calendario: il 15 maggio esce in sala, diretto da Zach Lipovsky e Adam Stein e scritto .