Filmato un rarissimo cucciolo di gibbone dal ciuffo: è la seconda scimmia più rara del mondo

In Vietnam, un gruppo di ricercatori ha avvistato euna femmina didal(Nomascus nasutus) con unaggrappato al suo ventre. Si tratta di un avvistamento molto importante che dà speranza per il futuro di una specie sull'orlo dell'estinzione: ne restano in tutto appena 74 individui.