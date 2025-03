.com - Film in uscita questa settimana al cinema (10 marzo – 16 marzo)

Leggi su .com

Scopriamo quali sono iinneiitaliani nelladal 10al 16.sostieni No#News e visita il nostro sponsorsostieni No#News e visita il nostro sponsorTempo d’attesaData di: 92025Regia: Claudia BrignoneDocumentario, Italia 2023, 75 min.Un gruppo di donne incinte si ritrovano all’aria aperta (anche quando piove) insieme a Teresa De Pascale, ostetrica settantenne e fondatrice di Terra Prena, “un’associazione che favorisce l’incontro e lo scambio di esperienze durante il periodo della gravidanza e dopo il parto”. Il gruppo è disomogeneo per età, provenienza, ceto sociale, ma unito dall’unicità del periodo di gestazione, e spesso dalla preoccupazione per il parto a venire, che per molte è il primo.Memorie di un assassino – Memories of MurderData di: 102025Regia: Bong Joon-hoCast: Roe-ha Kim, Song Jae-ho, Hie-bong Byeon, Seo-hie KoPoliziesco, Corea del sud 2003, 129 min.