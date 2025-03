Lanazione.it - Fiera di San Giuseppe, 600 banchi in 15mila metri quadrati

La Spezia, 10 marzo 2025 – Ladi San, con i suoi oltre 600, di cui 576 occupati da commercianti e 30 riservati alle Onlus, è una delle più grandi a livello nazionale. Quest’anno si terrà nei giorni di lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 marzo, dalle 8 alle 20, il secondo giorno dalle 8 alle 22. È stata presentata questa mattina dal sindaco Pierluigi Peracchini e dall’assessore al Commercio Albero Giarelli, nel corso di una conferenza stampa in municipio. “Festeggiamo il Santo Patrono della città, con la tradizionaledi San, un evento irrinunciabile per La Spezia e per tutta la provincia dalle origini antichissime – dichiara Peracchini – . La primasi tenne nel 1654 in Piazza Sant’Agostino e nacque come antidoto a una fase di crisi economica e sociale che la città stava attraversando; non a caso, forse, il nostro Santo Patrononon è soltanto il protettore dei papà o dei falegnami, ma più in generale incarna il simbolo della dignità del lavoro.