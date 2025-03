Inter-news.it - Feyenoord, la probabile formazione di Van Persie per l’Inter: Carranza guida l’attacco

Ilè pronto per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro. Dopo la sconfitta per 2-0 all’andata al De Kuip, la squadra di Robin Vanarriva a San Siro con l’obiettivo di ribaltare il risultato e compiere un’impresa. Di seguito lae le scelte del tecnico.DIVERSE ASSENZE – Ilsi prepara alla sfida di domani. Tra i pali ci sarà ancora Timon Wellenreuther, protagonista nella gara d’andata con il rigore parato a Piotr Zielinski. Davanti a lui, la linea difensiva a quattro dovrebbe vedere Givairo Read e Hugo Bueno sulle corsie esterne, mentre al centro spazio alla coppia composta da Thomas Beelen e David Hancko. L’assenza di Igor Paixão per infortunio costringe Vana rivedere le scelte sulle fasce, ma il rientro di Read rappresenta un’opzione importante per la retroguardia olandese.