Festival Giornalismo d’Inchiesta 2025 | da settembre la 14^ edizione

“Mancano sei mesi, ma sono praticamente niente”, il grido di battaglia sui social della marchigiana Silvia Simoncini, deus ex machina deldelle Marche. “Stiamo lavorando al calendario e.dal 2si torna con la 14^“. Ebbene sì, è ripartita più forte che mai la macchina organizzativa della celebre kermesse dedicata ai servizi giornalistici di inchiesta. Countdown già scattato per una rassegna da sempre molto partecipata. Nel corso degli anni hanno preso parte alla manifestazione, nelle diverse città marchigiane che ospitano la rassegna, personaggi del calibro di Mario Giordano, Massimo Giannini e Beppe Severgnini.: A GRANDE RICHIESTA NELLE MARCHEdelle Marche è intitolato all’ideatore e fondatore Gianni Rossetti (indimenticato e bravissimo giornalista Made in Marche).