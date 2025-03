Ilrestodelcarlino.it - Festa provinciale del Pd, sarà a fianco del PalaPanini

Modena 10 marzo 2025 – “Dopo mesi di studi, verifiche e proposte, possiamo comunicare che l’edizione 2025 dellasorgerà probabilmente adel, in via Divisione Acqui.” Queste le parole di Alberto Bellelli, vicesegretario e responsabile dell’organizzazione e dell’iniziativa politica della Segreteria, che confermano l’ipotesi di spostamento dall’ippodromo alla nuova sede, più vicina al centro cittadino: “Stiamo terminando gli approfondimenti ma abbiamo immaginato di costruire un’autentica nuova cittadina della politica, per le tre settimane consuete che ci accompagneranno da agosto a settembre, avremo spazi nuovi, dedicati, raggiungibili dai modenesi in bici, dunque con mezzi sostenibili; unache si avvicina al cuore della città e che resta fruibile a tutti i cittadini della provincia.