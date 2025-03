Pordenonetoday.it - Festa a Cordenons per i 100 anni di Angelina Barbiero

Leggi su Pordenonetoday.it

per i 100di Clotilde, per tutti. Ultima di 3 sorelle, ha lavorato fin da ragazza alla TELVE/SIP di Portogruaro: a quel tempo per poter telefonare era necessario chiamare il centralino per essere messi in contatto; ha continuato a lavorare a Cordovado, a.