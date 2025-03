Thesocialpost.it - Ferrara, usano lo “snus” in classe: due 13enni in ospedale

Due tredicenni sono state ricoverate indopo aver assunto “”, una sostanza contenente nicotina, durante una giornata scolastica in una scuola media di Cona, in provincia di. Come riportato da La Nuova, i protagonisti dell’incidente sono tutti coetanei: uno studente ha portato a scuola il tabacco umido in polvere, una sostanza legale in Italia ma vietata ai minori di 18 anni, e l’ha offerta a due compagne. Dopo pochi minuti dall’assunzione, le ragazze hanno iniziato a manifestare sintomi di malessere, tra cui vertigini, nausea e giramenti di testa.I docenti, preoccupati per le condizioni delle ragazze, hanno immediatamente avvisato i genitori e allertato i soccorsi. Le due adolescenti sono state trasportate all’Sant’Anna per accertamenti, dove hanno trascorso una notte sotto osservazione a scopo precauzionale.