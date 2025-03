Juventusnews24.com - Ferrara scuote la Juve: «Si deve avere l’ossessione della vittoria! E quella scusante non regge»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24la: le parole dell’ex bianconero dopo la disfatta dello Stadium contro l’Atalanta di GasperiniA DAZN, Ciroha parlato così dopo la figuraccia dei bianconeri. Le parole dell’exdi Thiago Motta.– «Quando sei allantus si. Quello è l’obiettivo. La cosa dei giovani è unache non. Anzi se sei giovane devi capire in fretta come stanno le cose. Gli errori oggi non stati fatti dai giovani.».Leggi suntusnews24.com