Dayitalianews.com - Ferrara, due 13enni finiscono all’ospedale dopo aver assunto Snus a scuola

Leggi su Dayitalianews.com

Due studentesse di unamedia inferiore disono state colte da un maloreconsumato lo “”, un tipo di tabacco da masticare con un’elevata concentrazione di nicotina, vietato ai minori di 18 anni. Le ragazze, entrambe tredicenni, sono state trasportate in ospedale a seguito del malessere. ‘’ aSecondo le prime ricostruzioni, un ragazzo di 13 anni si sarebbe presentato acon lo– il nome con cui questo prodotto è commercializzato – e lo avrebbe offerto alle due compagne di classe.La reazione è stata rapida: a pochi minuti dall’assunzione, le due studentesse hanno iniziato a manifestare sintomi come capogiri, vertigini e nausea. I docenti, resisi conto della situazione, hanno immediatamente avvisato i genitori, i quali le hanno accompagnateSant’Anna di Cona per sottoporle a controlli.