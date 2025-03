Anteprima24.it - Ferrante (FI): “Stop omofobia, solidarietà a ragazza Ercolano”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Quanto accaduto a, in provincia di Napoli, rappresenta un episodio intollerabile diaggravato da violenze e minacce ripetute, fino al sequestro di persona. Esprimo tutta la mia vicinanza ealla giovane, costretta a subire maltrattamenti e privazione della libertà da parte dei propri familiari solo per il fatto di amare un’altra donna. Una vicenda gravissima, frutto di una mentalità aberrante e medievale che occorre sradicare proseguendo con ancora più forza sulla strada della tutela dei diritti e attraverso nuovi modelli di educazione all’affettività nelle scuole. Un plauso alle forze dell’ordine che hanno assicurato i responsabili alla giustizia e garantito l’incolumità della vittima. È impegno di tutte le istituzioni lavorare per sensibilizzare i cittadini e contrastare ogni forma di intolleranza e odio, promuovendo la cultura del rispetto e del riconoscimento reciproco come base della convivenza pacifica e civile”.