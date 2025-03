Fenice di Chiara Ferragni salvata dal fallimento con un aumento di capitale da 64 milioni

Quifinanza.it - Fenice di Chiara Ferragni salvata dal fallimento con un aumento di capitale da 6,4 milioni

Leggi su Quifinanza.it

La società, legata al marchio di, si salva dalla procedura fallimentare grazie all’approvazione di undida 6,4di euro. La decisione è arrivata al termine dell’assemblea dei soci, convocata dopo i gravi danni economici causati dallo scandalo Pandorogate. La società, che nel 2023 aveva registrato ricavi per 12di euro, si è ritrovata nel 2024 con un fatturato crollato sotto i 2e perdite cumulate fino a 10di euro.Il via libera alla ricapitalizzazione è arrivato grazie ai voti favorevoli di Sisterhood, la holding con cuicontrolla il 32,5% di, e di Alchimia, la società di Paolo Barletta che detiene il 40%. Un patto di maggioranza che ha permesso di mettere in sicurezza l’azienda, mentre Pasquale Morgese – titolare del 27,5% – si è opposto, annunciando l’intenzione di impugnare il bilancio e la delibera sull’