Fenice | approvato aumento di capitale da 64 milioni Chiara Ferragni in prima linea

Quotidiano.net - Fenice: approvato aumento di capitale da 6,4 milioni, Chiara Ferragni in prima linea

Via libera in assemblea all'dida 6,4di, la società titolare dei marchi di. La delibera con i termini posposti dall'amministratore unico Claudio Calabi - si legge in una nota - è passata con il voto favorevole di Sisterhood e di Alchimia. In particolare Sisterhood si è detta "pronta a sottoscrivere l'diin proporzione alla quota detenuta" ed eventualmente anche per la parte che non fosse sottoscritta dagli altri soci, per consentire adi "proseguire con successo la propria attività".possiede il 32,5% diattraverso la holding Sisterhood, Paolo Barletta attraverso Alchimia il 40% e Pasquale Morgese il 27,5%. Secondo quanto si apprende quest'ultimo non sarebbe orientato a sottoscrivere l'