Thesocialpost.it - Fedez, la crisi di pianto prima della finale di Sanremo: «Vorrei vincere per fare un discorso ai miei figli»

Un appuntamento davvero sentito, il Festival di, per gli artisti in gara. Come unaCoppa del Mondo per un calciatore, si è detto spesso. Paragone probabilmente esagerato, ma perl’edizione 2025kermesse musicale ha sicuramente rappresentato qualcosa di davvero speciale. Un momento crucialesua vita esua carriera, con la musica tornata protagonistasua vita dopo le tante vicissitudini lontane dal palco.A poco più di un mese dall’evento,aveva deciso di affidarsi a una mental coach di fama, Nicoletta Romanazzi, molto conosciuta a Brescia. È lei la figura che ha avuto un ruolo fondamentale nell’ascesa di Marcell Jacobs, che grazie a lei – come dichiarato recentemente in “Più”, il podcast di Romanazzi e Mattia Perin, portiereJuventus – ha superato le sue paure e, in pochi mesi, è passato dall’essere un incompiuto a diventare due volte campione olimpico a Tokyo (la sua agenzia di comunicazione era la Dome, gestita dalla madre del cantante, ma la rottura tra loro ha avuto ripercussioni legali).