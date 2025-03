Lapresse.it - Federico di Lussemburgo morto a 22 anni, stroncato dalla malattia Polg

Il principediall’età di 22. Era affetto da una raragenetica. A darne notizia è stata la famiglia. A Frederik, figlio del principe Robert, era stata diagnosticata all’età di 14lamitocondriale, un disturbo genetico che priva le cellule del corpo di energia, causando una progressiva disfunzione e insufficienza di più organi. Frederik èil 1° marzo a Parigi, ha fatto sapere la sua famiglia in una nota pubblicata sul sito web della Fondazione, un’associazione da lui fondata trefa per sensibilizzare sullarara.“Il 28 febbraio, in occasione della ‘Giornata delle malattie rare’, il nostro amato figlio ci ha chiamato nella sua stanza per parlargli un’ultima volta“, ha ricordato il padre Robert, “dopo averci regalato i nostri addii, alcuni gentili, altri saggi, altri istruttivi, nel vero stile di Frederik, ci ha lasciati tutti insieme con un’ultima battuta di famiglia di lunga data”.