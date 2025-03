Bolognatoday.it - Fdi: "Manovra 'lacrime e sangue' e bilancio regionale in rosso"

Leggi su Bolognatoday.it

Ladidell’Emilia-Romagna è stata decisa senza vero confronto, smentendo il tanto proclamato Patto per il Clima e per il Lavoro. La maggioranza usa parole d’effetto come solidarietà e welfare, ma presenta unfragile, su cui pesa il famigerato buco di 200.